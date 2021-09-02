Бочкарев: путепровод через реку Городню на участке Юго-Восточной хорды готов на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве готовность путепровода через реку Городню на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) составляет 80%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, возведение путепровода завершается на участке ЮВХ от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.

"В настоящее время идет армирование пролетного строения между пятой и шестой опорами путепровода, а также армирование и бетонирование креплений под внешнее барьерное ограждение", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Он отметил, что на данном участке, помимо путепровода через реку Городню, расположится еще три путепровода. Глава Стройкомплекса уточнил, что всего на участке планируют возвести 10 искусственных сооружений.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на всех трех путепроводах также идут активные работы.

"Путепровод через Котляковский ручей уже готов более чем наполовину – идет бетонирование подпорных стен и монтаж балок пролетного строения, также продолжается устройство пролетов путепровода через ул. Кантемировская, его готовность оценивается в две трети", – приводятся в сообщении слова Кравцова.

Он добавил, что также началось устройство буронабивных свай путепровода через Кавказский бульвар. По его словам, проект восьмого участка ЮВХ также включает строительство четырех подземных переходов в районе улицы Бехтерева, один из них уже готов, еще три находятся в стадии строительства.

Ранее Сергей Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК. По его словам, он улучшит дорожную ситуацию в Нижегородском районе Москвы, а также в Печатниках и некоторых других районах.

Мэр напомнил, что ЮВХ соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов.

