Строительство СВХ планируют завершить к концу 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты планируют завершить строительство Северо-Восточной хорды к концу будущего года, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Это будет, наверное, самая крупная городская магистраль с большим количеством искусственных сооружений. Полностью завершить объект планируется к концу 2022 года. Объект будем запускать участками", – отметил он.

По словам Загрутдинова, темпы строительства участка СВХ от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда планируется ускорить.

"Мы постараемся сократить сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Мы примем организационные мероприятия, и в ближайшее время мы намерены доложить мэру о сроках сдачи объекта в эксплуатацию", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что хордовые магистрали, строительство которых продолжается в Москве, помогут снизить нагрузку на существующую транспортную сеть, перераспределив потоки движения. По словам мэра, большая часть новых хордовых магистралей располагается над землей и проходит по эстакадам и путепроводам.

Градоначальник также отметил, что три хорды и Южная рокада определят транспортный каркас столицы на годы вперед. Он выведет историю транспорта Москвы на новый уровень, сделав доступнее 73 района Москвы, включая десятки кварталов реновации.

Общая протяженность 4 хорд составит 133 километра (строительная длина – порядка 350 километров), что сравнимо с Третьим транспортным кольцом (ТТК). В состав хорд войдет 186 эстакад, тоннелей и мостов, а также 77 пешеходных переходов.

