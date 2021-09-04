Жизнь в Москве улучшится с соединением МЦК и Киевского направления ж/д

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жизнь в Москве улучшится с соединением в 2022 году МЦК и Киевского направления МЖД, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, сейчас это единственное радиальное направление без пересадок на кольцо.

"Для запуска D4 мы делаем соединительную линию между Киевским и Белорусским направлениями. На ней будут три новые станции: Поклонная, Кутузовская и Тестовская (Камушки)", – сказал мэр.

Она рассказал, что с Кутузовской МЦД-4 будет пересадка на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро, с Тестовской МЦД-4 – на станции "Деловой центр" и "Шелепиха" МЦК и БКЛ, а также на Тестовскую МЦД-1, "Выставочную" и "Международную" Филевской линии. С Поклонной МЦД-4 будет пересадка на "Парк Победы" Калининско-Солнцевской и Арбатско-Покровской линий метро.

Таким образом, пассажиры смогут перейти на МЦК с двух станций МЦД-4. Собянин добавил, что с открытием этих ТПУ у жителей запада столицы появится новое наземное метро в шаговой доступности, что сделает привлекательнее для жизни и бизнеса сразу несколько районов. Жители же ТиНАО и области смогут строить новые маршруты, не доезжая до центра города.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.

В состав МЦД-4 войдут четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.

