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Город

07:39

Монтаж самой длинной железнодорожной эстакады столицы почти завершен

строительство город дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На завершающую стадию вышел монтаж последнего пролета самой длинной железнодорожной эстакады столицы в районе международного делового центра "Москва-Сити". Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в сентябре планируется ввод эстакады в эксплуатацию.

"Ее протяженность более двух километров. Эстакада станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги. Уже идет монтаж последнего пролета, все опоры готовы. В июле планируется приступить к строительству остановочных пунктов на соединительной ветке", – рассказал он.

Четыре остановочные пункта войдут в состав МЦД-4.

"Появятся станции Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора, а также перспективная станция Ермакова Роща, которую мы будем строить после 2024 года. Остановка Камушки расположится прямо на строящейся эстакаде и свяжет пассажиропотоки транспортно-пересадочного узла "Деловой центр" и станции Тестовская МЦД-1", – пояснил Бочкарев.

Соединительная ветка поможет в интеграции Киевского направления МЖД с МЦК, а также в реализации проекта МЦД-4. Также наладится связь между Киевским и Белорусским вокзалами, нагрузка на метро снизится, а в районе Киевского вокзала разгрузится улично-дорожная сеть.

Ранее сообщалось, что в составе развязки на пересечении ЮВХ и Волгоградского проспекта строятся 5 эстакад.

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