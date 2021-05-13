Монтаж самой длинной железнодорожной эстакады столицы почти завершен

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На завершающую стадию вышел монтаж последнего пролета самой длинной железнодорожной эстакады столицы в районе международного делового центра "Москва-Сити". Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в сентябре планируется ввод эстакады в эксплуатацию.
"Ее протяженность более двух километров. Эстакада станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги. Уже идет монтаж последнего пролета, все опоры готовы. В июле планируется приступить к строительству остановочных пунктов на соединительной ветке", – рассказал он.
Четыре остановочные пункта войдут в состав МЦД-4.
"Появятся станции Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора, а также перспективная станция Ермакова Роща, которую мы будем строить после 2024 года. Остановка Камушки расположится прямо на строящейся эстакаде и свяжет пассажиропотоки транспортно-пересадочного узла "Деловой центр" и станции Тестовская МЦД-1", – пояснил Бочкарев.
Соединительная ветка поможет в интеграции Киевского направления МЖД с МЦК, а также в реализации проекта МЦД-4. Также наладится связь между Киевским и Белорусским вокзалами, нагрузка на метро снизится, а в районе Киевского вокзала разгрузится улично-дорожная сеть.
Ранее сообщалось, что в составе развязки на пересечении ЮВХ и Волгоградского проспекта строятся 5 эстакад.
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