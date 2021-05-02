В составе развязки на пересечении ЮВХ и Волгоградского проспекта строятся 5 эстакад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство пяти эстакад ведется в рамках проекта реконструкции транспортной развязки на пересечении Юго-Восточной хорды. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На эстакаде основного хода ЮВХ от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная протяженностью почти 1,5 километра возведено 29 опор из 44", – пояснил он.

По словам Бочкарева, семь опор из 16 готовы на другой эстакаде длиной 552 метра, расположенной на левоповоротном съезде с ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону области. Также там смонтировано 290 тонн металлоконструкций пролетных строений.

Уточняется, что специалисты городской группы компаний "Моспроект-3" применили конструкции различного типа, чтобы минимизировать воздействие на автомобильное движение по одной из самых загруженных магистралей столицы – Волгоградскому проспекту.

"Пролетные строения, которые непосредственно находятся над Волгоградским проспектом, запроектированы из сталежелезобетонных элементов. Такая конструкция дает возможность выполнить монтаж пролетного строения кранами с использованием минимального количества временных опор", – рассказала генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова.

По ее словам, на двухстоечных опорах возводят эстакаду, которая полностью накрывает строящийся проезд, примыкающий к улице Шоссейная. Остальные съезды возведут на одностоечных, чтобы визуально более гармонично вписать сооружение в городскую среду.

Ранее специалисты приступили к строительству эстакады на пересечении строящегося участка Северо-Восточной хорды (СВХ) с Лухмановской улицей.