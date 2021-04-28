В столице начали строить эстакаду на пересечении СВХ с Лухмановской улицей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты приступили к строительству эстакады на пересечении строящегося участка Северо-Восточной хорды (СВХ) с Лухмановской улицей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящее время бетонируются фундаменты опор эстакады на пересечении с Лухмановской улицей на участке дороги в районе Некрасовка – от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем.

"Это самая длинная эстакада из трех, расположенных на данном участке дороги, ее длина – 380 метров. Строители проводят буровые работы, бетонируют сваи и ростверки под опоры будущей эстакады", – отметил он.

Работы проходят в рамках продления СВХ до границы города. Там планируют построить и реконструировать дороги общей протяженностью почти 13 километров. Кроме того, проект предполагает строительство путепроводов в районе улиц Маресьева и Лухмановской, а также трех подземных пешеходных переходов на Сочинской улице.

Ранее сообщалось, что готовность строительных работ на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе составляет 60 процентов. Также на 60 процентов готова развязка на пересечении СВХ и проспекта Мира. Завершение работ запланировано на следующий год.

Это позволит снизить нагрузку на некоторые дорожные участки. В частности, будет легче передвигаться по Алтуфьевскому, Дмитровскому и Ярославскому шоссе, также это коснется проспекта Мира, Сельскохозяйственной, Ботанической, Снежной улиц, улицы Комдива Орлова и Сигнального проезда.

