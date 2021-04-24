Готовность участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе оценивается в 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Готовность строительных работ на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе составляет 60 процентов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Идет бурение свай фундаментов и возведение стоек опор эстакад, монтаж металлоконструкций пролетных строений, в том числе методом надвижки. В целом готовность участка мы оцениваем в 60 процентов", – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме того, развязка на пересечении СВХ и проспекта Мира готова на 80 процентов. Завершение работ запланировано на следующий год.

"Кроме того, идет строительство эстакады протяженностью 2,4 километра над путями Московского центрального кольца, а также Савеловского направления МЖД и Октябрьской железной дороги. В настоящее время на объекте возводят опоры эстакады и монтируют пролетное строение как методом навесного монтажа, так и методом надвижки в местах пересечения с железной дорогой", – добавил Бочкарев.

Нововведение позволит снизить нагрузку на некоторые дорожные участки. В частности, будет легче передвигаться по Алтуфьевскому, Дмитровскому и Ярославскому шоссе, также это коснется проспекта Мира, Сельскохозяйственной, Ботанической, Снежной улиц, улицы Комдива Орлова и Сигнального проезда.

Ранее специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетов эстакады съезда с Северо-Восточной хорды в сторону области.

