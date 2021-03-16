В столице установили пролеты эстакады съезда с СВХ

12:30
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столице специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетов эстакады съезда с Северо-Восточной хорды в сторону области, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
"Завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения левоповоротной эстакады на развязке СВХ с Ярославским шоссе", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в настоящее время строители приступили к бетонированию плиты проезжей части эстакады. Также ведутся работы и на других сооружениях развязки.
Эстакада протяженностью 575 метров находится на развязке СВХ с Ярославским шоссе. Она пройдет по боковому проезду хорды через проспект Мира, пересечет основной ход СВХ и обеспечит выход транспорта на Ярославское шоссе в сторону области.
В пресс-службе напомнили, что на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе построят 17,9 километра дорог. Там появятся три эстакады основного хода, две эстакады-съезда, три моста через реку Лихоборку, также будет реконструирован мост через реку Яузу.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 50%. По его словам, данный участок строительства является самым тяжелым. Его возведение позволит снизить нагрузку на Дмитровское, Ярославское, а также на Алтуфьевское шоссе.
Дорога будет проходить от платформы Лихоборы вдоль МЦК. Далее магистраль пройдет через Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, выйдя к Ярославскому шоссе.
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