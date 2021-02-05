Собянин рассказал о ходе строительства Северо-Восточной хорды

16:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира завершится в 2022 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра хода работ на объекте.
"Северо-Восточная хорда – один из самых крупных дорожных проектов Москвы за всю ее историю – проходит от Бусиновской развязки до Некрасовки. По сути дела, от новой дороги на Санкт-Петербург до будущей новой дороги на Казань", – заявил мэр.
По его словам, хорда проходит через 26 районов города. Она должна улучшить транспортную ситуацию на самых загруженных магистралях северо-востока столицы.
"Большая часть этой громадной дорожной сети построена, остается ключевой объект – это объединение Дмитровки и Ярославки и развязка на Ярославском шоссе и Северо-Восточной хорде, представляющая собой огромное количество эстакад. Только здесь, на развязке, шесть эстакад – громадных, гигантских. Сложнейшая стройка. Надеюсь, что в 2022 году мы ее завершим", – добавил Собянин.
В заключение он подчеркнул, что с завершением строительства Москва получит первоклассную бессветофорную магистраль.
В свою очередь, руководитель команды управления проектами компании-генподрядчика АО "Дороги и Мосты" Валерий Фабер заявил, что строительство может завершиться раньше контрактного срока.
Сейчас готовность транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира составляет 76%. Строительство завершится одновременно со сдачей участка СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе.
Строительство транспортной развязки на пересечении СВХ с проспектом Мира началось в 2019 году. Она улучшит транспортное обслуживание более 350 тысяч жителей близлежащих районов Свиблово, Ярославского, Ростокино, Метрогородок и Богородское.
Над проспектом Мира и путями Ярославского направления МЖД построят две шестиполосные эстакады длиной 702 и 460 метров соответственно. Еще четыре эстакады обеспечат съезды с основного хода СВХ на Ярославское шоссе в сторону области и с Ярославского шоссе на СВХ при движении в сторону центра.
Также реконструируют дублер Ярославского шоссе и уширят боковые проезды вдоль проспекта Мира с устройством переходно-скоростных полос. Для снижения уровня воздействия шума на жилые кварталы в районе станции МЦК Ростокино установят защитные экраны протяженностью 77 метров.
Участок СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе представляет собой бессветофорную магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении. Он продолжит участок СВХ в районе платформы Лихоборы Октябрьской железной дороги, далее пройдет вдоль железнодорожных путей МЦК, пересечет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет на проспект Мира в районе станции МЦК Ростокино.
Вместе с наземными участками основной ход магистрали будет включать три эстакады: от примыкания к существующему участку СВХ до Алтуфьевского шоссе, от станции МЦК Ботанический сад до Сельскохозяйственной улицы, на пересечении СВХ с проспектом Мира.
Чтобы можно было выехать с новой трассы на Сусоколовское шоссе и к станции МЦК Владыкино, построят два путепровода через ж/д пути МЦК. Также проект предусматривает строительство трех мостов через реку Лихоборку и реконструкцию моста через реку Яузу.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что власти Москвы планируют завершить программу строительства развязок на МКАД до конца 2022 года. Он отметил, что самой критичной является развязка МКАД с Волоколамском шоссе – ее завершат уже в этом году.
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