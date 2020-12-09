Сусоколовское шоссе соединит Северо-Западную и Северо-Восточную хорды

12:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Северо-Западную и Северо-Восточную хордовые магистрали Москвы соединят по Сусоколовскому шоссе, в настоящее время в рамках строительства съезда уже возводятся две эстакады. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"По проекту съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду будет обеспечен по Сусоколовскому шоссе. Для этого ведется строительство двух эстакад: разворотной эстакады и эстакады-съезда в сторону Ярославского шоссе. Мы уже на 50 процентов выполнили бетонирование опор этих двух эстакад. Работы ведутся на участке от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда в районе Сусоколовского шоссе", – сообщил Загрутдинов.
В рамках проекта будет проведена реконструкция улично-дорожной сети от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда и путепровода через железную дорогу на Сусоколовском шоссе, передает портал мэра и правительства Москвы.
"От 3-го Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда пройдут маршруты наземного общественного транспорта. Для удобства пассажиров обустроят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания", – говорится в сообщении.
Кроме того, будет построен участок участок Сусоколовского шоссе – от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода и часть Сусоколовского путепровода через МЦК. Всего будет построено и реконструировано более 4,6 километра дорожного полотна.
По данным мэрии, окончание строительства Северо-Восточной хорды запланировано на 2022 год.
Ранее сообщалось, что 16 искусственных объектов появятся на строящихся участках Северо-Восточной хорды. При реализации проекта предусмотрено возведение десяти эстакад, четырех мостов и двух путепроводов через железнодорожные пути Московского центрального кольца.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
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