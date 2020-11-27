Завершено бетонирование моста через реку Лихоборку на участке СВХ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Завершено бетонирование опор и монтаж железобетонных балок пролетного строения одного из трех мостов через реку Лихоборку. Речь идет об участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, сообщает информационный центр правительства столицы.

"Помимо трех мостов, на данном участке хорды общей протяженностью почти 18 километров планируется построить три эстакады основного хода, две эстакады съезда, а также реконструировать мост через реку Яузу", – заявил заммэра города в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на данном участке СВХ ожидается реконструкция подземного пешеходного перехода, находящегося рядом со станцией метрополитена "Ботанический сад". Также, по его словам, планируется возвести пешеходный тоннель рядом с домом 16, строением 33, на Сигнальном проезде.

Ранее сообщалось, что 16 искусственных объектов появятся на строящихся участках СВХ. При реализации проекта предусмотрено возведение десяти эстакад, четырех мостов и двух путепроводов через железнодорожные пути Московского центрального кольца.