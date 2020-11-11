Самый длинный участок ЦКАД открыли в Подмосковье

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В Московской области открыли движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3), сообщает Агентство "Москва". Речь идет о самом протяженном участке будущего кольца – более 105 километров.

"Сегодня мы открываем очень важный участок ЦКАД, надеемся, что до конца года сможем открыть еще один участок. Впервые в стране у нас появилась умная дорога, которая позволит в том числе пользоваться беспилотным транспортом", – заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он поблагодарил строителей за то что, несмотря на пандемию, строительство продолжалось при сохранении всех мер предосторожности.

В церемонии открытия участка приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев.

ЦКАД-3 проходит по территории севера и северо-востока Московской области, между автомобильными дорогами М11 "Нева" и М7 "Волга". Это центральный участок международной транспортной магистрали "Европа – Западный Китай".

В составе объекта построили четыре транспортных развязки, 68 искусственных сооружений, в том числе 5 экодуков, 47 путепроводов, 17 мостов. Дорога имеет четыре полосы движения, расчетная скорость движения на участке составляет 110 км/ч.

Чтобы повысить пропускную способность дороги и сократить время в пути по ЦКАД-3, предусмотрена система взимания платы по типу "Свободный поток". Автомобилистам не придется останавливаться для оплаты проезда. Для владельцев транспондеров T-pass проезд по всему участку на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, то есть 2,4 рубля за километр. Для водителей грузового транспорта T-pass будет стоить 830 рублей.

Ранее стало известно, что движение по первым трем путепроводам запустили на четвертом пусковом комплексе ЦКАД-4. Один из путепроводов соединяет населенные пункты Субботино и Сепурино. Два других проложены между Московским малым кольцом, деревней Слободкой и поселком Образцово.