Движение по трем путепроводам открыли в рамках строительства ЦКАД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение по первым трем путепроводам запустили на четвертом пусковом комплексе ЦКАД-4, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Автодор".

"В рамках строительства четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) запущено движение по первым трем путепроводам", – заявили в "Автодоре".

Один из путепроводов соединяет населенные пункты Субботино и Сепурино. Два других проложены между Московским малым кольцом и деревней Слободка и поселком Образцово.

В "Автодоре" отметили, что ЦКАД пересекает 25 дорог регионального и местного значения. Строительство путепроводов производится с целью ликвидации разобщенности территорий и обеспечения между ними автомобильного сообщения.

Также в компании сообщили, что всего в рамках ЦКАД-4 возведут 71 искусственное сооружение. Общая их длина составит 10,2 километра. Планируется, что четвертый пусковой комплекс соединит дороги М4 "Дон" и М7 "Волга".

Ранее стало известно, что движение по ЦКАД-3 планируют открыть в начале ноября 2020 года. Он будет соединять трассы М7 и М11. Сообщалось, что остальные пусковые комплексы будут запущены в декабре 2020 года или в 2021 году.