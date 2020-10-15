Движение по третьему пусковому комплексу ЦКАД планируют открыть в начале ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3) планируют открыть в начале ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя проекта государственной компании "Автодор" Виталия Шмарова.

"Мы вводим участок ЦКАД-3 целиком, от М7 до М11. Примерно в начале ноября, сейчас определяется дата. Остальные пусковые комплексы будут частично введены в этом году в декабре, частично в следующем", – сказал Шмаров.

В январе стали доступны два участка пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области. Он проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск.

В июне движение транспорта открыли по участку пятого пускового комплекса ЦКАД. Четырехполосный участок от Можайского до Новорижского шоссе состоит из нового отрезка ЦКАД протяженностью 12 километров и 11 километров реконструированной части А107 "Московское малое кольцо".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что общая протяженность ЦКАД составит 336,4 километра. Трасса будет включать четыре полосы, она пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам.