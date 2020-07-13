На ЦКАД началось строительство развязки на пересечении с Калужским шоссе

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Одобрен проект реконструкции участка Калужского шоссе на пересечении с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы России.

Как уточняется, проект предусматривает реконструкцию участка Калужского шоссе на пересечении со скоростной автомагистралью А113. Работы пройдут в ТиНАО в рамках первой очереди строительства транспортной развязки № 32 в составе первого пускового комплекса ЦКАД. Отмечается, что проект реализуется с целью устранения "узких" мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации.

Специалисты на участке реконструкции Калужского шоссе расширят проезжую часть до шести полос движения. Расчетная скорость движения автотранспорта составит 80 километров в час. Протяженность реконструируемого участка Калужского шоссе составит около 1,5 километра.

Ранее движение открыли по участку пятого пускового комплекса ЦКАД. Работы приостанавливались из-за пандемии коронавируса, однако затем были возобновлены. Участок состоит из четырехполосной дороги протяженностью 12 километров от Можайского до Новорижского шоссе.

Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщал, что стоимость земельных участков возле ЦКАД вырастет вдвое. Рядом с магистралью планируется построить 4-5 миллионов квадратных метров недвижимости.