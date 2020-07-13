На ЦКАД началось строительство развязки на пересечении с Калужским шоссе

11:40
Фото: gge.ru
Одобрен проект реконструкции участка Калужского шоссе на пересечении с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы России.
Как уточняется, проект предусматривает реконструкцию участка Калужского шоссе на пересечении со скоростной автомагистралью А113. Работы пройдут в ТиНАО в рамках первой очереди строительства транспортной развязки № 32 в составе первого пускового комплекса ЦКАД. Отмечается, что проект реализуется с целью устранения "узких" мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации.
Специалисты на участке реконструкции Калужского шоссе расширят проезжую часть до шести полос движения. Расчетная скорость движения автотранспорта составит 80 километров в час. Протяженность реконструируемого участка Калужского шоссе составит около 1,5 километра.
Ранее движение открыли по участку пятого пускового комплекса ЦКАД. Работы приостанавливались из-за пандемии коронавируса, однако затем были возобновлены. Участок состоит из четырехполосной дороги протяженностью 12 километров от Можайского до Новорижского шоссе.
Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщал, что стоимость земельных участков возле ЦКАД вырастет вдвое. Рядом с магистралью планируется построить 4-5 миллионов квадратных метров недвижимости.
Водителям рассказали о стоимости проезда по ЦКАД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: