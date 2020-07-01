Собянин открыл новый выезд из города Московский на Киевское шоссе

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Сергей Собянин открыл дополнительный выезд из города Московский на Киевское шоссе, сообщает Агентство "Москва".

"Дорога небольшая, всего порядка 700 метров, но имеет важное значение для местных жителей. Теперь у них появилась дополнительная возможность выезда в сторону Москвы", – подчеркнул мэр.

Раньше у города было два выезда на Киевское шоссе в сторону Москвы – с улицы Атласова и Академика Чумакова, движение по которым было сильно затруднено.

В октябре 2019 года началось строительство дополнительного выезда из Московского со стороны проектируемого проезда на Киевское шоссе, в июне 2020 года работы закончили. Благодаря дополнительному выезду улучшится транспортное обслуживание жителей Московского и разгрузится улично-дорожная сеть. Кроме того, появятся новые маршруты общественного транспорта.

На этой неделе Собянин также открыл станцию Славянский бульвар МЦД-1. Она находится между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро. Пассажирами новообразованного ТПУ станут до 1 миллиона жителей Подмосковья.

После реконструкции был запущен остановочный пункт Сетунь того же диаметра. Ожидается, что это улучшит транспортное обслуживание порядка 300 тысяч жителей районов Можайский и Кунцево.

Замгендиректора ОАО "РЖД" – начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони уточнил, что РЖД планируют запустить еще две станции в течение месяца. Этот темп должны сохранить до конца года – каждый месяц по две-три станции, добавил он.