Движение по участку пятой секции ЦКАД открыли в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта открыто по участку пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), сообщает Агентство "Москва".

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия рассказал, что строительство было приостановлено из-за пандемии COVID-19, однако после обращения к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и мэру столицы Сергею Собянину работы возобновили.

"Я думаю, что это только начало, сроки очень амбициозные. Останавливаться не будем, будем работать круглосуточно. Очень хочется в этом году основную часть работы сделать, в следующем году завершить этот важный проект", – сказал Хуснуллин.

Как пояснили в компании "Автодор", четырехполосный участок от Можайского до Новорижского шоссе состоит из нового отрезка ЦКАД протяженностью 12 километров и 11 километров реконструированной части А107 "Московское малое кольцо".

Согласно планам, ввод участка, который начинается от эстакады около ж/д станции Звенигород и идет до Можайского шоссе, позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А107.

Общая протяженность Центральной кольцевой автодороги составит 336,4 километра. Трасса будет состоять из четырех полос и пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что участок ЦКАД, который проходит по территории ТиНАО, находится в высокой степени готовности. Он сообщил, что его могут запустить либо в конце 2020, либо в начале 2021 года.

В январе 2020 года два участка пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области открыли для движения транспорта. Пятый комплекс ЦКАД проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск и составляет 76 километров.