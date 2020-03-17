Надвижку пролетов моста завершили над судоходной частью Москвы-реки при строительстве ЦКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Строители завершили надвижку пролетов моста на судоходной частью Москвы-реки в рамках строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГК "Автодор".

Отмечается, что работы завершили над судоходной частью Москвы-реки. Ранее специалисты надвинули левую и правую части моста, чему предшествовали двухмесячная сборка, проверка и испытания коробчатой балки.

В работах приняли участие 102 человека и четыре единицы техники. После завершения данного этапа строительства общая длина моста составила 215,2 метра.

Сообщается, что надвижку по обоим направлениям моста планируют завершить до 23 апреля 2020 года. В настоящий момент правая и левая балки моста расположены на крайних русловых опорах, что исключает создание препятствий для судоходства.

5 февраля стало известно, что участок ЦКАД, который проходит по территории ТиНАО, находится в высокой степени готовности. Его планируют запустить в конце 2020 года.

28 января для движения транспорта открыли два участка пятого пускового комплекса ЦКАД. Он проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск и составляет 76 километров.

ЦКАД-4, в рамках сооружения которой завершили надвижку пролетов моста, пройдет с востока на юг Московской области через Богородский и Раменский городские округа. Также трассу протянут по городским округам Павловский Посад, Воскресенск, Электросталь и Домодедово Московской области.