Надвижку пролетов моста завершили над судоходной частью Москвы-реки при строительстве ЦКАД

20:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Строители завершили надвижку пролетов моста на судоходной частью Москвы-реки в рамках строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГК "Автодор".
Отмечается, что работы завершили над судоходной частью Москвы-реки. Ранее специалисты надвинули левую и правую части моста, чему предшествовали двухмесячная сборка, проверка и испытания коробчатой балки.
В работах приняли участие 102 человека и четыре единицы техники. После завершения данного этапа строительства общая длина моста составила 215,2 метра.
Сообщается, что надвижку по обоим направлениям моста планируют завершить до 23 апреля 2020 года. В настоящий момент правая и левая балки моста расположены на крайних русловых опорах, что исключает создание препятствий для судоходства.
5 февраля стало известно, что участок ЦКАД, который проходит по территории ТиНАО, находится в высокой степени готовности. Его планируют запустить в конце 2020 года.
28 января для движения транспорта открыли два участка пятого пускового комплекса ЦКАД. Он проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск и составляет 76 километров.
ЦКАД-4, в рамках сооружения которой завершили надвижку пролетов моста, пройдет с востока на юг Московской области через Богородский и Раменский городские округа. Также трассу протянут по городским округам Павловский Посад, Воскресенск, Электросталь и Домодедово Московской области.
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