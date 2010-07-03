Путин призвал работать без проволочек при строительстве ЦКАД

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Владимир Путин призвал местные власти без проволочек осуществлять строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), а также вовремя выделять землю. Об этом президент заявил в ходе совещания на тему "О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М11 Москва – Санкт-Петербург на социально-экономическое развитие субъектов РФ", передает РИА Новости.

На совещании Сергей Собянин обратился к Путину с просьбой провести специальное совещание по поводу строительства ЦКАД.

"Сегодня можно сказать, что уже на две трети этот проект реализован – первый пусковой комплекс. Но тем не менее мы видим: в последнее время из-за определенных сложностей он сдвигается на 2021 год. И я боюсь, что это замедление даст сдвижку еще дальше", – сказал мэр.

Он добавил, что совещание могло бы помочь в решении возникших вопросов.

"Нужно, чтобы и местные власти помогали работать, вовремя нужно выделять землю, без всяких проволочек, без административных издержек", – заявил Путин.

Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин ранее сообщил, что стоимость земельных участков, которые расположены вдоль ЦКАД, вырастет вдвое после введения магистрали. По его словам, в районе ЦКАД запланировано строительство 4–5 миллионов квадратных метров недвижимости, и сейчас участки под застройку стоят относительно недорого.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, ее протяженность составит 336,5 километра. Магистраль пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А107, более известной автомобилистам как Малое кольцо ("Малая бетонка").

Ранее глава госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах сообщил, что третий участок ЦКАД введут в эксплуатацию первым в 2020 году. Тестовый период будет относительно коротким, а сами участки к этому времени будут готовы к эксплуатации на платной основе. Он также рассказал, что на ЦКАД будет действовать система свободного потока движения без шлагбаумов.

