Стоимость земельных участков вырастет вдвое после введения ЦКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость земельных участков, которые расположены вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги, вырастет вдвое после введения магистрали. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По словам главы ведомства, в районе ЦКАД запланировано строительство 4–5 миллионов квадратных метров недвижимости, и сейчас участки под застройку стоят относительно недорого, передает РИА Новости.

"Но я уверен, что земля вырастет в цене в два раза, когда ЦКАД наконец появится", – предупредил Жидкин, добавив, что магистраль будет построена в 2021 году.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, ее протяженность составит 336,5 километра. Магистраль пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А107, более известной автомобилистам как Малое кольцо ("Малая бетонка").

Ранее глава госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах сообщил, что третий участок ЦКАД введут в эксплуатацию первым в 2020 году. Тестовый период будет относительно коротким, а сами участки к этому времени будут готовы к эксплуатации на платной основе. Он также рассказал, что на ЦКАД будет действовать система свободного потока движения без шлагбаумов.

