ЦКАД планируют целиком открыть не позднее 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Центральную кольцевую автодорогу планируют открыть не позднее начала 2022 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Общая на сегодняшний день ситуация такова, что весь ЦКАД целиком планируется ввести не в 2020 году, как планировалось, а в 2021 – начале 2022-го", – приводит его слова ТАСС.
Иванов выразил мнение, что задержка открытия ЦКАД также связана с инфляцией и подорожанием материалов.
"Подвижки есть, задержки есть, но они носят в основном объективный характер, там нет такого, знаете, дикого воровства, как было на космодроме Восточный. И потом все-таки цены, инфляция, материалы инертны, это все тоже сказывается, конечно. Когда считали в 2015 году, была одна цена, сейчас уже другая", – сказал он.
Ранее глава госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах сообщил, что третий участок ЦКАД введут в эксплуатацию первым в 2020 году. По его словам, тестовый период будет относительно коротким, а сами участки к этому времени будут готовы к эксплуатации на платной основе. Он также рассказал, что на ЦКАД будет действовать система свободного потока движения без шлагбаумов – free flow.
15 октября Владимир Путин дал поручения по реализации проекта строительства ЦКАД в Подмосковье. В частности, российский лидер поручил выработать меры по созданию в зоне магистрали необходимой инфраструктуры для формирования "пояса занятости" в регионе.
По словам Сергея Собянина, после окончания строительства ЦКАД новая трасса возьмет на себя значительную часть транзита, освободив московские дороги от тысяч грузовиков.
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