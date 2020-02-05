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Город

16:48

Московский участок ЦКАД могут запустить в конце года

город строительство дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Центральной кольцевой автодороги, который проходит по территории ТиНАО, находится в высокой степени готовности.

Отмечается, что в настоящее время строительные работы ведут не в полную силу. Это связано с корректировкой проектно-сметной документации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

"В ближайшее время документы будут утверждены и мы ускорим работу", – сообщил он.

По словам Жидкина, запустить московский участок ЦКАД могут либо в конце этого года, либо в начале 2021 года.

Ранее сообщалось об открытии движения на участках пятого пускового комплекса ЦКАД. Он проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск. Его длина составляет 76 километров.

Общая протяженность Центральной кольцевой автодороги составит 336,456 километра. Трасса будет состоять из четырех полос и пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам.

ЦКАД могут открыть раньше срока

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