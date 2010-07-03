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16:14

Движение по третьему пусковому комплексу ЦКАД планируют открыть в 2020 году

город строительство дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируют запустить к лету 2020 года, рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

По его словам, третий участок ЦКАД готов более чем на 80%. Петушенко отметил, что этот участок в "очень хорошем состоянии".

"Мы уверены, что мы его сдадим", – цитирует его Агентство "Москва".

Первый и пятый участки готовы на 70%, их тоже сдадут в 2020-м, указал председатель правления "Автодора". Четвертый участок он назвал самым сложным, так что его перенесли на 2021 год.

ЦКАД-3 – третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги протяженностью 105 километров. Трасса категории IА имеет четыре полосы, по две полосы в каждом направлении. Ширина каждой полосы – 3,5 метра, ширина проезжей части – 14 метров, разделительной полосы – 3 метра. Расчетная скорость движения составляет 140 километров в час.

Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что стоимость земельных участков вдоль ЦКАД вырастет вдвое после введения магистрали. Он отметил, что в районе ЦКАД запланировано строительство 4–5 миллионов квадратных метров недвижимости.

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