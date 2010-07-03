Московский участок ЦКАД могут достроить в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство московского участка ЦКАД могут завершить в 2021 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы очень хотим, чтобы наши коллеги из Росавтодора в 2021 году полностью закончили участок на территории Москвы и сделали развязки. Там порядка 21 километра ЦКАД идет по территории Москвы и три серьезных пересечения – с Киевским, Калужским и Варшавским шоссе", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что утвержден платный участок на новой трассе А113 – Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области. Платным станет участок от пересечения с федеральной трассой М10 "Россия" до пересечения с дорогой федерального значения А130 Москва – Малоярославец.

Альтернативный бесплатный маршрут пройдет по дороге федерального значения А107 "Московское малое кольцо" – от пересечения со скоростной дорогой М11 Москва – Санкт-Петербург до пересечения с трассой А130.

Плату за проезд будут взимать при помощи системы распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме "свободного потока" (free-flow). Водители смогут пользоваться транспондерами всех операторов платных дорог в России.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяженность трассы – 530 километров. Трассу планируют открыть не позднее начала 2022 года.

