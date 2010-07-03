Уголовное дело из-за ЦКАД связано с экс-главой "Автодора"

Запросы из Генпрокуратуры в "Автодор" поступают по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании Сергеем Кельбахом, сообщает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что глава госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
В феврале этого года премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности председателя правления компании Сергея Кельбаха, который решил уйти в отставку по собственному желанию. Новым главой "Автодора" был назначен Вячеслав Петушенко.
Строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяженность трассы – 530 километров. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 300 миллиардов рублей. В октябре 2018 года президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации проекта ЦКАД и ее эксплуатации. В частности, он поручил проверить обоснованность увеличения стоимости строительства дороги.
Завершение строительства ЦКАД до недавнего времени было назначено на конец 2019 года, однако срок оказался сорван. "Автодор" направил предложения в Минтранс о переносе сроков завершения строительства третьего участка на декабрь 2020 года.
После окончания строительства новая трасса возьмет на себя значительную часть транзита, освободив московские дороги от тысяч грузовиков.
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