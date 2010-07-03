Уголовное дело возбудили на главу "Автодора"

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Глава госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

"В отношении председателя правления госкомпании "Автодор" возбуждено уголовное дело", – цитирует ТАСС генпрокурора Юрия Чайку, который подписал соглашение со Счетной палатой (СП).

Имя подозреваемого пока не известно. В феврале этого года премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности председателя правления компании Сергея Кельбаха, который решил уйти в отставку по собственному желанию. Новым главой "Автодора" был назначен Вячеслав Петушенко.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяженность трассы – 530 километров. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 300 миллиардов рублей. В октябре 2018 года президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации проекта ЦКАД и ее эксплуатации. В частности, он поручил проверить обоснованность увеличения стоимости строительства дороги.

Завершение строительства ЦКАД до недавнего времени было назначено на конец 2019 года, однако срок оказался сорван. "Автодор" направил предложения в Минтранс о переносе сроков завершения строительства третьего участка на декабрь 2020 года.

После окончания строительства новая трасса возьмет на себя значительную часть транзита, освободив московские дороги от тысяч грузовиков.

