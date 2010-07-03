"Автодор" предупредил о возможных сбоях при пополнении счета транспондеров

Пополнение счета транспондеров для платных дорог может быть недоступно с вечера 5 июня до утра 6 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
С 5 июня 22:00 до 6 июня 08:00 будут проводиться технические работы по обновлению платформы системы взимания платы. В этот период автомобилисты могут столкнуться с проблемами при пополнении счета, приобретении абонементов, подключении или отключении услуги интероперабельности. Также в указанный период может быть недоступен личный кабинет на сайте и мобильном приложении "Автодор".
Кроме того, подобные трудности могут коснуться водителей при проезде по участкам "Автодора" на трассах М3 "Украина", М4 "Дон" и М11 "Москва – Санкт-Петербург". Трудности могут возникнуть, если лицевой счет был пополнен в указанный промежуток, а не заранее.
В пресс-службе рекомендовали заранее пополнить баланс лицевого счета на необходимую сумму, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с трудностями при оплате проезда. При этом там добавили, что оплата наличными и банковской картой будет происходить в обычном режиме.
Ранее в госкомпании "Автодор" сообщили, что к осени на трассе М11 Москва – Санкт-Петербург планируют установить электрозаправки. Программу развития зарядок электротранспорта утвердили еще в 2017 году. Она рассчитана до 2020 года. Кроме того, на трассе М11 собираются создать инфраструктуру для заправки сжиженного природного газа.
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