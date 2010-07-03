В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в дневное время, если температура воздуха превышает 32 градуса. Ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа, сказано в приказе Росавтодора.
Как пояснили специалисты, в жаркую погоду грузовики оставляют на асфальте колею. В тексте приказа уточняется, что решение об ограничениях будут принимать на основе прогноза Росгидромета. После этого на дорогах установят соответствующие знаки. За их игнорирование к водителям большегрузов будут применять административные меры, предупредили в Росавтодоре.
Уточняются, что в жару для большегрузов закроют участок трассы М9 в Псковской области (с 419-го по 616-й километр), участок М10 в Ленинградской области (с 593-го по 674-й километр), а также участки ряда магистралей на подъезде к крупным транспортным узлам и административным центрам страны. Полный список дорог, на который вводятся ограничения, опубликован на сайте Росавтодора.
Ранее в госкомпании "Автодор" сообщили, что к осени на трассе М11 Москва – Санкт-Петербург планируют установить электрозаправки. Программу развития зарядок электротранспорта утвердили еще в 2017 году. Она рассчитана до 2020 года. Кроме того, на трассе М11 собираются создать инфраструктуру для заправки сжиженного природного газа.
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