Стоимость проезда повысили на платных участках трасс М3, М4 и М11

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сезонные тарифы ввели на платных участках дорог М4 "Дон", М3 "Украина" и М11 Москва – Санкт-Петербург. Действовать они будут до 13 октября, сообщает Агентство "Москва".

Такая практика действует в "Автодоре" с 2016 года и распространяется на легковые автомобили, небольшие грузовики и микроавтобусы. Она помогает равномерно распределить транспортные потоки в летний период.

Для владельцев транспондеров T-pass с 15 апреля стоимость проезда по абонементам на участках М4 "Дон" 21–93 км в Московской области, 93–211 км в Московской и Тульской областях, 492–517 км в обход Воронежа и 1091 км – 1119 км в Ростове-на-Дону не изменится. Они смогут сэкономить до 75% от стоимости проезда за наличный расчет.

На М3 "Украина" 124–194 км в Калужской области с 15 апреля размер платы для легковушек изменится только на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от платного участка. Для грузовиков цена вырастет до 10–20 рублей, в зависимости от участка.

Кроме того, для легковых авто вводятся тарифы выходного дня, которые на 10 рублей выше тарифов в будний день. Изменения не коснутся участка 58–97 км трассы М11.

Проезд по участкам 208–543 км автомобильной дороги М11 от Твери до Великого Новгорода изменился с учетом индексации и сезонного изменения. При оплате наличными или банковской картой для легковушек он составит 770 рублей, для грузовиков – 1030 рублей.

Для проезда по платным участкам автомобильных дорог рекомендуется использовать транспондер T-pass, который позволяет существенно экономить и использовать выделенные полосы для безостановочного проезда на пунктах взимания платы.