Участок трассы М4 "Дон" в Краснодарском крае станет платным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок трассы М4 "Дон" в Краснодарском крае протяженностью более 120 километров станет платным с 29 апреля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Автодора".

Стоимость проезда по платному участку 1195-й километр – 1319-й километр для легковушек составит 200 рублей в дневное время и 120 рублей в ночное время. Владельцы транспондера T-pass смогут сэкономить 20%.

Пункт взимания платы установлен на 1223-м километре трассы. Водители будут оплачивать проезд один раз, вне зависимости от пройденного расстояния.

Пользователи небольших грузовых автомобилей и микроавтобусов смогут воспользоваться абонементом на 20 или 50 поездок. Срок действия абонемента составит 90 дней.

Стоимость одного проезда при приобретении абонемента на 20 поездок составит 120 рублей, для абонемента на 50 поездок стоимость одного проезда составит 80 рублей.

С 26 апреля подорожает проезд по участку трассы М11 от Москвы до Солнечногорска. Диапазон изменений для легковушек составит от 40 до 50 рублей, в основном в пятничные и выходные дни. Также изменится стоимость ряда абонементов.