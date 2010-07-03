Проезд по трассе М11 от Москвы до Солнечногорска подорожает

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

С 26 апреля подорожает проезд по участку трассы М11 от Москвы до Солнечногорска, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК), которая является концессионером участка.

Диапазон изменений для легковушек составит от 40 до 50 рублей, в основном в пятничные и выходные дни. Также изменится стоимость ряда абонементов – от 7 до 13%, в зависимости от маршрута и номинала абонемента.

Стоимость абонемента на проезд легковушек группы 1 от Москвы до Малого Московского кольца ("бетонки", А107) поднимется с 240–310 до 255–340 рублей. Для обладателей транспондера проезд подорожает с 100–410 до 100–450 рублей, при оплате наличными, банковской картой или другими транспондерами – с 150–500 до 150–550 рублей.

Стоимость проезда от Москвы до Солнечногорска будет следующая: абонементы – 300–390 (вместо 280–350 рублей); транспондеры М11 Москва – 200–550 (вместо 200–500 рублей); наличные, банковская карта, другие транспондеры – 250–650 ( 250–600 рублей).

Для транспортных средств группы 1 тарифы на маршрутах Москва – ММК и Москва – Солнечногорск вырастет на 50 рублей при проезде с транспондером и за наличные. Тарифы изменятся и для грузового транспорта – категории 3 и 4.

В среднем, изменение стоимости проезда по дороге составит от 17 до 20% в дневное время. С новыми тарифами на проезд можно ознакомиться здесь.

Ранее сезонные тарифы ввели на платных участках дорог М4 "Дон", М3 "Украина" и М11 Москва – Санкт-Петербург. Действовать они будут до 13 октября.