Электрозаправки появятся на трассе М11 до осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На трассе М11 Москва – Санкт-Петербург в составе многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) на 258-м и 423-м километрах планируют до осени этого года установить электрозаправки. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе государственной компании "Автодор".

Отмечается, что программу развития зарядок электротранспорта утвердили в 2017 году. Она рассчитана до 2020 года. В соответствии с программой на каждой МФЗ планируется установить по одной электрозаправке быстрого заряда.

Кроме того, на трассе М11 планируют создать инфраструктуру для заправки сжиженного природного газа.

"К моменту полного ввода трассы наши партнеры запустят первые объекты реализации СПГ, что позволит транспортным компаниям начать эксплуатировать технику на природном газе на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом", – отмечается в сообщении пресс-службы.

В целом на трассе российскими топливными операторами будет построено 10 газозаправочных объектов.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся сервис аренды электрокаров Tesla. В сервисе аренды электромобилей Tesla клиентам предлагаются Model S и Model X.

Аренда Model S на три дня обойдется в 120 тысяч рублей, за неделю придется заплатить 220 тысяч, а за месяц – около 400 тысяч рублей. Тарифы для Model X рассчитываются в индивидуальном порядке. В стоимость аренды входят страховка и краткий инструктаж по управлению электромобилем. Кроме того, Tesla можно взять в аренду с личным водителем.

Летом в комиссии Мосгордумы по экологической политике предложили создать собственные парковочные места для владельцев электромобилей. Как отмечала глава комиссии Зоя Зотова, парковочные места для таких авто появились только в центре города. Находятся они вблизи зарядных станций, обычным машинам там парковаться нельзя.

Кроме того, в Госдуме выступили за освобождение владельцев электрокаров от транспортного налога на 6 лет. По мнению авторов проекта, это будет стимулировать развитие рынка электромобилей и поспособствует совершенствованию соответствующей инфраструктуры.