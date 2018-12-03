Где появятся новые дублеры крупных городских магистралей

Москва продолжает совершенствовать транспортный каркас. Помимо хордовых магистралей, для облегчения трафика и повышения комфорта автомобилистов в городе проложат дублеры крупных трасс. О том, где в ближайшие годы появятся новые дороги, читайте в материале портала Москва 24.

Южная параллель

Через два года у Кутузовского проспекта появится шестиполосный дублер. Половина трассы пройдет рядом с Киевским направлением Московской железной дороги до Мосфильмовской улицы, а от нее дублер вольется в построенный участок Северо-Западной хорды, который тянется до МКАД. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, завершится строительство южного дублера к 2020 году, а стройка пройдет в два этапа.



На первом этапе построят эстакады на пересечении новой дороги с Минской улицей и дорогу до Мосфильмовской. Основной участок дублера пойдет над Минской улицей вторым этажом, а справа и слева построят съезды. На прилегающей территории планируется построить железнодорожную платформу Минская.

"Уже начались работы по строительству новой железнодорожной платформы в районе этого пересечения, позднее здесь будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел", – рассказал Марат Хуснуллин.

Закончится участок путепроводом над Киевским направлением железной дороги, соединяющим Веерную улицу с южным дублером. Эстакада свяжет Раменки с районом Очаково-Матвеевское.

Вторую часть магистрали проложат от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Эстакаду над железнодорожными путями построят к Поклонной улице, соединив районы Сетунь и Дорогомилово. В районе Киевского путепровода дублер Кутузовского проспекта подсоединят к Третьему транспортному кольцу, возведя на пересечении двухуровневую развязку.

Новую трассу, протяженностью 10,5 километров, построят за счет бюджетных средств, которые, по словам главы Стройкомплекса, заложены в Адресной инвестиционной программе (АИП) города.

Платный север

Вторая трасса, дублирующая Кутузовской проспект, появится в Москве в 2022 году. Она пройдет севернее, вдоль Смоленского направления МЖД, а затем – вблизи Усовской железнодорожной ветки. Шестиполосная трасса длиной 10,5 километров будет брать начало от пересечения Третьего транспортного кольца (ТТК) с Шелепихинской набережной в районе комплекса Москва-Сити, а заканчиваться – на МКАД в районе Молодогвардейской развязки.



Здесь северный дублер станет продолжением платной трассы "Северный обход Одинцово". Проезд по новой городской магистрали будет платным. Его построят за счет инвестора, который рассчитывает окупить вложенные деньги за 15 лет. Точная стоимость пока не определена, но плату за проезд будет регулировать город, чтобы не допустить необоснованного завышения тарифов.

На трассе построят два пункта взимания платы в районе Рублевского шоссе – в сторону центра и из центра. Оба пункта оборудуют десятком кабин сбора оплаты и шлагбаумами. Там же возведут административное здание и островки безопасности.

Строительство новой дороги началось в сентябре этого года с возведения многоуровневой развязки на пересечении будущего дублера с Шелепихинской набережной и Третьим транспортным кольцом. По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, развязка обеспечит выезд транспорта с дублера Кутузовского проспекта на прилегающие участки дорог.

Одновременно со строительством развязки реконструируют полукилометровый Мукомольный проезд, проложат дополнительные проезды общей длиной 1,2 километра, а затронутые стройкой инженерные сети переложат заново. Трассу оградят шумозащитными экранами.

Обновят также улицы, проходящие рядом с дублером: Ивана Франко, Алексея Свиридова, Красных Зорь. Модернизируют развязку на пересечении с улицей Герасима Курина и Кутузовским проспектом и съезд с Кутузовского проспекта при следовании из центра на Рублевское шоссе.

На пересечении дублера с МКАД построят еще одну развязку с двумя съездами. По магистрали автомобилисты смогут ехать со скоростью 100 километров в час. Столичные власти рассчитывают на высокий трафик – порядка 30-40 тысяч машин в сутки.

Из улицы в дублеры

У Варшавского шоссе дублер появится в 2019 году – его проложат с восточной стороны. В полноценную магистраль превратят двухполосную Дорожную улицу от МКАД до Кантемировской улицы.



По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, сейчас улица одно-двухполосная и разделена на три изолированных участка. Несуществующие связки предстоит достроить. Дорогу проложат от улицы Кирпичные выемки до улицы Газопровод и от Сумского проезда до строящейся Южной рокады.

К реконструкции Дорожной улицы приступили в конце августа этого года с возведения двухполосной эстакады над железнодорожными путями. На ней обустроят полосы безопасности, установят разделительное ограждение. Затем перейдут к следующим этапам перестройки Дорожной улицы.

"Когда будут построены участки, их соединят в проезжую часть, и сформируется новая магистраль – дублер Варшавского шоссе, который улучшит транспортную доступность некоторых жилых массивов Южного округа в районах Царицыно, Чертаново-Северное, Чертаново-Центральное, Чертаново-Южное", – отметил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Разгрузка Остафьевского шоссе

В конце этого года столичные власти планируют начать строительство новой дороги на территории ТиНАО, дублирующей с юга Остафьевское шоссе. Четырехплосная магистраль, по две полосы в каждую сторону, длиной около четырех километров протянется от Щербинки до деревни Алхимово примерно в двух километрах южнее Остафьевского шоссе.



Дорога пройдет через поселения Рязановское, Воскресенское, городской округ Щербинка и район Южное Бутово. По ней жители поселений смогут доезжать до пригородной станции Курского направления МЖД.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, южный дублер Остафьевского шоссе станет магистралью районного значения и разгрузит Остафьевское шоссе. Он отметил, что запустить движение по дублеру планируется до конца следующего года.

На новой дороге установят семь светофоров и построят более десяти наземных пешеходных переходов, обустроят остановки общественного транспорта с заездными карманами. Вдоль дороги будут обустроены тротуары шириной 2,25 метра, а в местах примыкания жилой застройки к новой дороге для снижения уровня шума установят шумозащитные экраны.

Часть дублера (около 200 метров) пройдет по автомобильному мосту через ручей Молодец. "Дорога обеспечит транспортную связь поселения Рязановское и городского округа Щербинка в обход села Остафьево", – рассказал ранее журналистам руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Дублер МКАД в ТиНАО

Скоростная трасса Солнцево-Бутово-Видное в ТиНАО станет южным дублером МКАД. Дорогу от Боровского шоссе у метро "Рассказовка" в районе Ново-Переделкино до улицы Поляны в Бутово планируют построить к 2021 году.



Бессветофорную магистраль строят поэтапно. Первый участок длиной восемь километров от Киевского до Калужского шоссе построили и открыли в начале сентября этого года. Автомобилисты могут развивать здесь скорость выше ста километров в час. Пешеходы могут перейти трассу с помощью трех подземных и двух наземных переходов. Второй этап трассы Солнцево-Бутово-Видное от Калужского шоссе до улицы Поляны сейчас строится.

Девять километров скоростной магистрали разбили на три участка. Первый, трехкилометровый, протянется от Калужского шоссе до станции Сокольнической линии метро "Столбово". Здесь возведут уникальный тоннель шириной сто метров и длиной около двух километров, в нем разместят по четыре полосы дороги Солнцево-Бутово-Видное, два тоннеля метро Сокольнической линии и два тоннеля боковых выездов на Калужское шоссе.

На втором этапе дорогу проложат от "Столбово" до улицы Александры Монаховой. На третьем – магистраль дойдет до района Южное Бутово и закончится в створе улицы Поляны, на границе Юго-Западного административного округа. На протяжении всего участка проложат пять тоннелей, путепровод и два подземных пешеходных перехода. К строительству третьего отрезка магистрали, соединяющего Боровское шоссе с Киевским, приступят в 2019 году.

"Трасса от Боровского шоссе до улицы Поляны в Южном Бутово будет проходить параллельно МКАД. Дорога разгрузит юго-западный и южный участки МКАД, свяжет три линии метрополитена: Калининско-Солнцевскую (станция "Рассказовка"), Сокольническую (станция "Столбово") и Бутовскую (станция "Улица Скобелевская")", – рассказал ранее порталу Москва 24 первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов.

Помощь с запада

У Калужского шоссе появится западный дублер от деревни Мамыри до ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога А-107). Новую трассу проложат между Киевским и Калужским шоссе от деревни Мамыри через поселения Летово, Пенино, Шарапово. Общая длина магистрали составит 31,4 километра. Проектирование первого участка начнется в этом году.



Департамент развития новых территорий заключил контракт на разработку проекта строительства первой очереди новой автодороги Мамыри-Пенино-Шарапово. Об этом рассказал в конце октября руководитель ведомства Владимир Жидкин. По его словам, первый участок дублера Калужского шоссе пойдет от улицы Николо-Хованская до трассы Середнево-Марьино-Десна.

"Здесь планируется построить две транспортные развязки, три путепровода, мост через реку Сосенку, установить более десятка светофоров, автобусные остановки и благоустроить прилегающую территорию", – отметил Владимир Жидкин.

Боровское шоссе свяжут с Минским

Боровское шоссе разгрузят две дороги. Первая, длиной 2,2 километра, соединит платформу Мичуринец Киевского направления МЖД с жилым комплексом "Солнцево Парк". Шестиполосная дорога, по три – в каждую сторону, начнется с развязки на пересечении с Боровским шоссе.



Вторая трасса пойдет от пересечения Боровского шоссе с улицей Федосьино в районе Ново-Переделкино вблизи станции метро "Рассказовка". Она соединит эту станцию подземки с железнодорожной платформой Мичуринец. У станции Мичуринец обе дороги встретятся и сольются в одну, которая пойдет параллельно Киевскому направлению железной дороги и Боровскому шоссе до платформы Внуково, после чего выйдет на Минское шоссе. У дорог будет важная роль: связка Боровского шоссе с Минским.

По новым трассам пустят наземный городской транспорт от платформы Мичуринец до метро "Рассказовка", для автобусов обустроят разворотные площадки.

Регулироваться движение на соединяющих дублерах будет светофорами. Вдоль проезжей части обустроят широкий тротуар и велодорожки, построят четыре пешеходных перехода.