Медведев назначил нового председателя правления "Автодора"

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Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Петушенко на должность председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги". Распоряжение, подписанное премьером, опубликовано на официальном сайте правительства.

Ранее Медведев освободил Сергея Кельбаха от этой должности по его же просьбе.

Вячеслав Петушенко до этого занимал пост первого зампредседателя правления "Автодора".