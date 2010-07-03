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Город

11:57

Безбарьерную систему оплаты планируют внедрить на ЦКАД

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Центральную кольцевую автомобильную дорогу планируют оснастить безбарьерной системой оплаты проезда. Новый формат введут в Московской области, как сообщил "Интерфакс".

"В планах у нас запуск безбарьерной системы взимания платы, когда шлагбаумы не нужны, а люди не теряют времени на проезд пунктов оплаты", – заявил глава министерства транспорта РФ Евгений Дитрих.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, руководитель транспортного ведомства заявил, что на развитие платной сети автодорог в 2019 году выделили более 50 миллиардов рублей из внебюджетных средств.

Согласно статистике, к концу 2019 года в России будет почти 1,5 тысяч километров платных дорог. По этому показателю зафиксирован рост на 36 процентов относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее стало известно, что московский участок ЦКАД могут достроить в 2021 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Протяженность участка составляет 21 километр.

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