Водителей призвали снижать скорость перед аварийными комиссарами на платных дорогах

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Оператор платных дорог "Объединенные системы сбора платы" призывает водителей быть внимательнее и снижать скорость перед аварийными комиссарами, сообщается на сайте "ОССП".

"Если вы увидели на дороге машину со специальной эмблемой службы аварийных комиссаров "ОССП", или же человека в световозвращающем жилете, пожалуйста, отнеситесь с уважением к его работе – сбросьте скорость и, по возможности, пропустите на дороге", – подчеркнули в компании.

Согласно внутренней статистике "ОССП", за период с января 2018-го по октябрь 2019-го на дорогах, эксплуатируемых компанией, пострадали 24 машины аварийных комиссаров. Почти половина происшествий пришлась на самую скоростную трассу М11 "Москва – Санкт-Петербург", обратили внимание в компании.

Еще примерно 40% ДТП с участием машин аварийных комиссаров "ОССП" произошло на трассе М4 "Дон", 10% – на М3 "Украина". Основной причиной считают невнимательность водителей.

Трасса М11 между Москвой и Санкт-Петербургом полностью откроется в ноябре. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Проезд займет не более пяти с половиной часов.

Цены будут варьироваться в зависимости от дня недели и наличия транспондера. М10 останется бесплатным дублером новой дороги.