Названа стоимость проезда по будущей трассе Москва – Казань

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Стоимость проезда по трассе Москва – Казань может составить примерно 2,5 тысячи рублей для тех пользователей, у которых нет транспондера, сообщил председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

По его словам, стоимость будет аналогична ценам, которые действуют на трассе М11 Москва – Санкт-Петербург.

"Это без транспондера, с ним дешевле, так как с ним есть программа лояльности", – приводит слова Петушенко Агентство "Москва".

Также он сообщил, что скоростной предел на трассе Москва – Казань планируется установить на уровне 130 километров в час в летний период.

Кроме того, Петушенко рассказал, что формирование транспортного коридора из платных трасс, которые свяжут Москву, Казань и Екатеринбург, планируют завершить в 2030 году.

"Мы до 2030 года поедем до Екатеринбурга, это точно. Я губернатору Екатеринбурга подарил транспондер. До конца этого года мы посчитаем стоимость работ по проработке проекта", – сказал Петушенко.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов сообщил, что строительство скоростной трассы Москва – Казань планируют завершить к 2027 году. Работы по строительству новой магистрали начнутся уже в 2020 году. По его словам, будущая федеральная трасса может получить обозначение М12, однако точное решение еще не принято.

Первый заместитель главы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов, в свою очередь, заявил, что общий объем финансирования проекта магистрали Москва – Казань до указанного срока составляет 730 миллиардов рублей.

Трасса Москва – Казань является проектом высокоскоростной автомобильной дороги, которая войдет в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.

