Эстакаду через пути МЦК на юго-востоке столицы запустят в начале 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В мэрии Москвы назвали сроки открытия эстакады над железнодорожными путями МЦК от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

"Строительные работы планируется завершить до конца года, а автомобильное движение здесь будет запущено в первом квартале следующего. Пришлось перекладывать большой объем инженерных коммуникаций. Строительство велось только в ночные часы из-за непрерывности движения поездов", – цитирует "Интерфакс" главу департамента строительства Петра Аксенова.

По его словам, открытие объекта значительно улучшит транспортную ситуацию на юго-востоке города. Эстакада позволит обеспечить автотранспортные связи между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом.

"Там, где сегодня на дорогу уходит около 30 минут, после запуска эстакады потребуется не более 5 минут. Впоследствии эта эстакада будет связана с Юго-Восточной хордой ", – уточнил Аксенов.

Ранее сообщалось, что движение по участку южного дублера Кутузовского проспекта станет возможным в 2019 году. Работы на дублере от Аминьевского шоссе до Минской улицы подходят к концу. Сейчас рабочие укладывают верхний слой дорожного покрытия, обустраивают тротуары и приводят в порядок прилегающие к дороге территории. Протяженность эстакады основного хода через улицу Минскую составит более 360 метров, ширина – по три полосы в каждом направлении.

Также в ноябре столичные власти планируют открыть движение по балочному мосту через Карамышевский канал. Этот участок стал завершающим этапом работ над Северо-Западной хордой (СЗХ) – первой магистралью подобного типа в Москве.

20 миллиардов рублей может сэкономить город, если каждый его житель будет проводить в дороге всего на минуту меньше. Такую цифру назвал журналистам заместитель мэра Марат Хуснуллин. Создание качественной транспортной инфраструктуры сейчас в приоритете градостроительной политики. В Москве утверждена программа строительства метро до 2025 года, ежегодно в столице строится не менее 100 километров дорог, а также 20-30 тоннелей, эстакад и дорожных развязок. Помимо транспорта, доступней должно стать и жилье, чтобы москвичи могли жить неподалеку от работы.

