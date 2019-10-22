Когда откроют балочный мост, Северо-Западную хорду и другие скоростные магистрали столицы

В ноябре столичные власти планируют открыть движение по балочному мосту через Карамышевский канал. Этот участок стал завершающим этапом работ над Северо-Западной хордой (СЗХ) – первой магистралью подобного типа в Москве. Рассказываем о том, как изменится автомобильное движение благодаря открытию балочного моста, а также на каком этапе сегодня находятся работы на других скоростных магистралях столицы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2019 году запустится движение по первой в столице хорде – высокоскоростной бессветофорной магистрали. Всего в ближайшие годы в Москве должно появиться четыре таких дороги: Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. Магистрали соединят между собой многие районы города, будут иметь выходы на МКАД. По мнению экспертов, "хордовая система" дорог будет на 20% эффективнее снижать дорожный трафик в столице, чем проектируемое ранее Четвертое транспортное кольцо.



Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Балочный мост снизит трафик на 40 процентов

Строительство балочного моста через Карамышевский канал Москвы-реки – это последний этап строительства Северо-Западной хорды. Полноценное движение по магистрали начнется сразу вместе с открытием нового объекта.

Балочный мост – один из самых сложных участков хорды с точки зрения строительства. Загвоздка заключалась в особенности положения конструкции: мост проходит прямо над шлюзом № 9 Москвы-реки. Поэтому была необходимость организовать стройку таким образом, чтобы при этом не препятствовать постоянному судоходству на этом участке реки. "Архитекторы долго искали решение, мы около двух лет проектировали сооружение и, наконец-то, приняли решение. Проект прошел все экспертизы, и в декабре 2017 года мы подписали контракт на строительство этого моста", – рассказал Москве 24 первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов.





Петр Аксенов первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Мы очень долго согласовывали строительство с "Каналом имени Москвы". Шлюз был построен в 30-х годах. Чтобы не навредить этому объекту с большим сроком эксплуатации, выбирались очень тщательно и осторожно те проектные решения, которые могли быть реализованы.

Кроме того, местность для строительства такого сооружения попалась не самая благоприятная: песчаная почва, вода вокруг, с одной стороны находится Москва-река, с другой – Крылатский залив. Местоположение также повлияло на конструкцию моста. "Мы заложили мощные свайные основания на русловых опорах. Буровые сваи моста достигают сорока метров в длину", – рассказал Москве 24 представитель подрядчиков, руководитель проекта ПАО "Мостотрест" Дмитрий Царев.



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Согласно контракту, строители должны были закончить объект в 2021 году. Однако тесное сотрудничество с "Каналом имени Москвы" и круглосуточная работа подрядных организаций позволили опередить время: власти планируют открыть мост, а вместе с ним и полноценное движение по СЗХ уже в ноябре 2019 года.

Протяженность балочного моста составляет 600 метров, при этом 200 из них – длина пролета непосредственно над рекой. Кстати, если внимательно посмотреть на объект, можно увидеть его сходство с Крымским мостом. При этом интересный факт: комплектующие для двух сооружений производились на одном и том же заводе в Белгородской области.



В настоящее время масштабное строительство на объекте завершено – остались небольшие детали. "Сейчас ведутся заключительные работы по устройству проезжей части: возводятся барьерные ограждения, происходит монтаж шумозащитных экранов, также идут работы с наружным освещением, завершается укладка асфальта", – перечислил Царев.

Однако кроме строительства и реконструкции дорожных объектов в ходе работ над мостом привели в порядок улицу Народного ополчения, Нижние Мневники и Карамышевскую набережную – власти занялись и благоустройством района в целом: где-то покрасили дома, преобразили пешеходные дорожки, в ближайшее время планируют высадить деревья. "Нужно не только увеличивать пропускную способность дорог, но и сделать так, чтобы рядом с ними было комфортно проживать", – подытожил Аксенов.



Мост через Карамышевский канал откроют в ноябре

Стоит отметить, что сейчас движение рядом с объектом достаточно плотное, не в последнюю очередь – из-за количества светофоров. Однако на новом балочном мосту светофоров не будет. Шесть полос с разделенными прямыми потоками в обе стороны будут двигаться без остановок.

Таким образом, запуск моста позволит увеличить пропускную способность дорог в районе Мневниковской поймы на 40 процентов. В то время как старт движения по всей хорде в целом сможет примерно на 15 процентов разгрузить Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, ТТК, МКАД, а также несколько центральных улиц.



Участки Северо-Западной хорды: от Дмитровского шоссе до Большой Академической улицы;

от Большой Академической улицы до Ленинградского проспекта;

от Ленинградского проспекта до проспекта Маршала Жукова;

от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе;

от Рублевского шоссе до Можайского шоссе;

от Можайского шоссе до Рябиновой улицы;

участок Рябиновая улица – Аминьевское шоссе;

от Аминьевского шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова;

транспортная развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД.

Напомним, протяженность всей СЗХ составит почти 83 километра. Магистраль пройдет от Сколковского шоссе до Ярославского. После запуска она обеспечит скоростную и удобную дорожную связь между четырьмя округами столицы: Западным, Северо-Западным, Северным и Северо-Восточным.

Северо-Восточная хорда готова почти на 80 процентов

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Северо-Восточная хорда, в свою очередь, сможет разгрузить МКАД, ТТК, крупные вылетные магистрали на востоке столицы. Напомним, по окончании работ дорога соединит Северный, Восточный и Юго-Восточный округа столицы. Хорда начнется на новой платной трассе "Москва – Санкт-Петербург" (М11) и впадет в МКАД на Косинской эстакаде – там, где кольцевая дорога пересекается с магистралью "Вешняки – Люберцы". Кроме того, по своему ходу СВХ соединит крупные шоссе: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое.

На сегодняшний день строительство СВХ идет полным ходом. В Депстрое заявили, что магистраль будет полностью готова в течение трех лет. Пока строительство завершено на шести участках из восьми.



Участки СВХ, где уже завершены работы: от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы;

от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе;

от Открытого шоссе до Щелковского шоссе;

от Щелковского шоссе до Измайловского шоссе;

от Измайловского шоссе до шоссе Энтузиастов;

Косинская развязка – от Шоссе Энтузиастов до МКАД.

В мае 2019 года уже приступили к строительству отрезка дороги от Открытого до Ярославского шоссе, за исключением участка, который проходит по территории Лосиного острова. В рамках работ подрядная организация построит и реконструирует около пяти километров дорог, при том, что общая протяженность участка составит восемь километров.



Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Кроме того, в рамках работ не забудут и о тех жителях Москвы, которые предпочитают автомобилям пешие прогулки. На участке предусматривается реконструкция двух подземных переходов – на Проспекте Мира, 222 и на Ярославском шоссе, 2. Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что все работы по этому отрезку СВХ будут завершены в 2022 году.

На другом участке хорды – от Ярославского до Дмитровского шоссе – также приступили к строительно-монтажным работам. Его длина составит 26 километров. Кстати, в рамках работ по этому участку в Депстрое планируют построить новый мост – через реку Лихоборка, а также реконструировать старый – через Яузу по улице Серебрякова.

После запуска на этом участке хорда обеспечит дополнительную связь между Дмитровским, Алтуфьевским и Ярославским шоссе.

Проектирование Юго-Восточной хорды

Фото: Москва 24

Эта магистраль свяжет десять районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово. Хорда протянется от Шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД, где выйдет на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

ЮВХ, длина которой составит примерно 36 километров, поможет снизить трафик на наиболее загруженных дорогах столицы – Волгоградском и Рязанском проспектах, Каширском шоссе. Стоит отметить, что 11 километров хорды – уже существующие дороги. Другие же участки магистрали пока находятся на стадии разработки проектов.



Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Проектируемые участки ЮВХ: от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта;

участок, соединяющий Рязанский проспект и ТТК;

от Грайвороновской до Шоссейной улицы, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом;

от Шоссейной до улицы Полбина;

от улицы Полбина до Курьяновского бульвара;

от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы, включая мостовой переход через Москву-реку и многоуровневую транспортную развязку с Каширским шоссе;

участок вдоль улицы Каспийской – от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД;

от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД;

от Павелецкого направления МЖД до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с ЮВХ;

от МКАД до магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

Еще до конца 2019 года в Депстрое планируют приступить к строительству трех участков хорды: Шоссе Энтузиастов – Рязанский проспект, Рязанский проспект – ТТК, Каспийская улица – Шоссейная улица. При этом на последнем отрезке предусматривается также новый пешеходный переход через Москву-реку и транспортная развязка на Каширском шоссе.

Завершатся строительные работы, связанные с хордой, в 2024 году: тогда по планам департамента строительства закончится возведение многоуровневых транспортных развязок на участке от Кантемировской улицы до пересечения улицы Поляны с МКАД.

Особенности Южной рокады

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Четвертая магистраль протянется от пересечения Рублевского шоссе с МКАД до Капотни, где выйдет на улицу Верхние Поля. Общая длина шоссе составит порядка 40 километров. Она, как и хорда, соединит крупнейшие столичные дороги – МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе – тем самым сыграет значительную роль в снижении трафика в этих районах. Примечательно, что рокада напоминает дублер ТТК и МКАД. Благодаря дугообразной форме она обеспечит диагональную связь между западной, южной и юго-восточной частями города.

Большинство участков ЮР находится на этапе разработки градостроительного проекта: от Пролетарского проспекта до Каспийской улицы;

от Кантемировской улицы до Бакинской улицы;

от Каспийской улицы до улицы Шоссейной;

Донецкая улица;

улица Верхние Поля на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД;

участок МКАД от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.

На сегодняшний день есть уже и завершенный участок рокады – от МКАД до Варшавского шоссе. В рамках проекта рабочие построили почти 18 километров дороги. Кроме того, семь подземных и один надземный пешеходных перехода, что повысило безопасность дорожного движения. Также в рамках рокады Депстрой уже запустил транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.



Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

А участок магистрали от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта в департаменте обещают сдать до конца 2019 года. Шесть километров дороги соединят между собой Варшавское и Каширское шоссе и тем самым перераспределят транспортные потоки и разгрузят Пролетарский проспект, Каширское и Варшавское шоссе.

Стоит отметить, сегодня в столице ведется активная работа над созданием хордового кольца в городе. Более эффективная система поспособствует не только комфортному и скоростному перемещению между разными районами столицы, но и снизит плотность движения в условиях постоянного увеличения автомобилей на дорогах города. "Мы пока уступаем некоторым мировым столицам по площади дорожной сети, однако мы активно к ним приближаемся", – отметил первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов.