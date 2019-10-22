Когда откроют балочный мост, Северо-Западную хорду и другие скоростные магистрали столицы

В ноябре столичные власти планируют открыть движение по балочному мосту через Карамышевский канал. Этот участок стал завершающим этапом работ над Северо-Западной хордой (СЗХ) – первой магистралью подобного типа в Москве. Рассказываем о том, как изменится автомобильное движение благодаря открытию балочного моста, а также на каком этапе сегодня находятся работы на других скоростных магистралях столицы.
Балочный мост снизит трафик на 40 процентов
Строительство балочного моста через Карамышевский канал Москвы-реки – это последний этап строительства Северо-Западной хорды. Полноценное движение по магистрали начнется сразу вместе с открытием нового объекта.
Балочный мост – один из самых сложных участков хорды с точки зрения строительства. Загвоздка заключалась в особенности положения конструкции: мост проходит прямо над шлюзом № 9 Москвы-реки. Поэтому была необходимость организовать стройку таким образом, чтобы при этом не препятствовать постоянному судоходству на этом участке реки. "Архитекторы долго искали решение, мы около двух лет проектировали сооружение и, наконец-то, приняли решение. Проект прошел все экспертизы, и в декабре 2017 года мы подписали контракт на строительство этого моста", – рассказал Москве 24 первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов.
Кроме того, местность для строительства такого сооружения попалась не самая благоприятная: песчаная почва, вода вокруг, с одной стороны находится Москва-река, с другой – Крылатский залив. Местоположение также повлияло на конструкцию моста. "Мы заложили мощные свайные основания на русловых опорах. Буровые сваи моста достигают сорока метров в длину", – рассказал Москве 24 представитель подрядчиков, руководитель проекта ПАО "Мостотрест" Дмитрий Царев.
Согласно контракту, строители должны были закончить объект в 2021 году. Однако тесное сотрудничество с "Каналом имени Москвы" и круглосуточная работа подрядных организаций позволили опередить время: власти планируют открыть мост, а вместе с ним и полноценное движение по СЗХ уже в ноябре 2019 года.
В настоящее время масштабное строительство на объекте завершено – остались небольшие детали. "Сейчас ведутся заключительные работы по устройству проезжей части: возводятся барьерные ограждения, происходит монтаж шумозащитных экранов, также идут работы с наружным освещением, завершается укладка асфальта", – перечислил Царев.
Однако кроме строительства и реконструкции дорожных объектов в ходе работ над мостом привели в порядок улицу Народного ополчения, Нижние Мневники и Карамышевскую набережную – власти занялись и благоустройством района в целом: где-то покрасили дома, преобразили пешеходные дорожки, в ближайшее время планируют высадить деревья. "Нужно не только увеличивать пропускную способность дорог, но и сделать так, чтобы рядом с ними было комфортно проживать", – подытожил Аксенов.
Мост через Карамышевский канал откроют в ноябре
Стоит отметить, что сейчас движение рядом с объектом достаточно плотное, не в последнюю очередь – из-за количества светофоров. Однако на новом балочном мосту светофоров не будет. Шесть полос с разделенными прямыми потоками в обе стороны будут двигаться без остановок.
Таким образом, запуск моста позволит увеличить пропускную способность дорог в районе Мневниковской поймы на 40 процентов. В то время как старт движения по всей хорде в целом сможет примерно на 15 процентов разгрузить Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, ТТК, МКАД, а также несколько центральных улиц.
Участки Северо-Западной хорды:
- от Дмитровского шоссе до Большой Академической улицы;
- от Большой Академической улицы до Ленинградского проспекта;
- от Ленинградского проспекта до проспекта Маршала Жукова;
- от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе;
- от Рублевского шоссе до Можайского шоссе;
- от Можайского шоссе до Рябиновой улицы;
- участок Рябиновая улица – Аминьевское шоссе;
- от Аминьевского шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова;
- транспортная развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД.
Напомним, протяженность всей СЗХ составит почти 83 километра. Магистраль пройдет от Сколковского шоссе до Ярославского. После запуска она обеспечит скоростную и удобную дорожную связь между четырьмя округами столицы: Западным, Северо-Западным, Северным и Северо-Восточным.
Северо-Восточная хорда готова почти на 80 процентов
Северо-Восточная хорда, в свою очередь, сможет разгрузить МКАД, ТТК, крупные вылетные магистрали на востоке столицы. Напомним, по окончании работ дорога соединит Северный, Восточный и Юго-Восточный округа столицы. Хорда начнется на новой платной трассе "Москва – Санкт-Петербург" (М11) и впадет в МКАД на Косинской эстакаде – там, где кольцевая дорога пересекается с магистралью "Вешняки – Люберцы". Кроме того, по своему ходу СВХ соединит крупные шоссе: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое.
На сегодняшний день строительство СВХ идет полным ходом. В Депстрое заявили, что магистраль будет полностью готова в течение трех лет. Пока строительство завершено на шести участках из восьми.
Участки СВХ, где уже завершены работы:
- от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы;
- от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе;
- от Открытого шоссе до Щелковского шоссе;
- от Щелковского шоссе до Измайловского шоссе;
- от Измайловского шоссе до шоссе Энтузиастов;
- Косинская развязка – от Шоссе Энтузиастов до МКАД.
В мае 2019 года уже приступили к строительству отрезка дороги от Открытого до Ярославского шоссе, за исключением участка, который проходит по территории Лосиного острова. В рамках работ подрядная организация построит и реконструирует около пяти километров дорог, при том, что общая протяженность участка составит восемь километров.
Кроме того, в рамках работ не забудут и о тех жителях Москвы, которые предпочитают автомобилям пешие прогулки. На участке предусматривается реконструкция двух подземных переходов – на Проспекте Мира, 222 и на Ярославском шоссе, 2. Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что все работы по этому отрезку СВХ будут завершены в 2022 году.
На другом участке хорды – от Ярославского до Дмитровского шоссе – также приступили к строительно-монтажным работам. Его длина составит 26 километров. Кстати, в рамках работ по этому участку в Депстрое планируют построить новый мост – через реку Лихоборка, а также реконструировать старый – через Яузу по улице Серебрякова.
После запуска на этом участке хорда обеспечит дополнительную связь между Дмитровским, Алтуфьевским и Ярославским шоссе.
Проектирование Юго-Восточной хорды
Эта магистраль свяжет десять районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово. Хорда протянется от Шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД, где выйдет на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
ЮВХ, длина которой составит примерно 36 километров, поможет снизить трафик на наиболее загруженных дорогах столицы – Волгоградском и Рязанском проспектах, Каширском шоссе. Стоит отметить, что 11 километров хорды – уже существующие дороги. Другие же участки магистрали пока находятся на стадии разработки проектов.
Проектируемые участки ЮВХ:
- от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта;
- участок, соединяющий Рязанский проспект и ТТК;
- от Грайвороновской до Шоссейной улицы, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом;
- от Шоссейной до улицы Полбина;
- от улицы Полбина до Курьяновского бульвара;
- от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы, включая мостовой переход через Москву-реку и многоуровневую транспортную развязку с Каширским шоссе;
- участок вдоль улицы Каспийской – от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД;
- от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД;
- от Павелецкого направления МЖД до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с ЮВХ;
- от МКАД до магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".
Еще до конца 2019 года в Депстрое планируют приступить к строительству трех участков хорды: Шоссе Энтузиастов – Рязанский проспект, Рязанский проспект – ТТК, Каспийская улица – Шоссейная улица. При этом на последнем отрезке предусматривается также новый пешеходный переход через Москву-реку и транспортная развязка на Каширском шоссе.
Завершатся строительные работы, связанные с хордой, в 2024 году: тогда по планам департамента строительства закончится возведение многоуровневых транспортных развязок на участке от Кантемировской улицы до пересечения улицы Поляны с МКАД.
Особенности Южной рокады
Четвертая магистраль протянется от пересечения Рублевского шоссе с МКАД до Капотни, где выйдет на улицу Верхние Поля. Общая длина шоссе составит порядка 40 километров. Она, как и хорда, соединит крупнейшие столичные дороги – МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе – тем самым сыграет значительную роль в снижении трафика в этих районах. Примечательно, что рокада напоминает дублер ТТК и МКАД. Благодаря дугообразной форме она обеспечит диагональную связь между западной, южной и юго-восточной частями города.
Большинство участков ЮР находится на этапе разработки градостроительного проекта:
- от Пролетарского проспекта до Каспийской улицы;
- от Кантемировской улицы до Бакинской улицы;
- от Каспийской улицы до улицы Шоссейной;
- Донецкая улица;
- улица Верхние Поля на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД;
- участок МКАД от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.
На сегодняшний день есть уже и завершенный участок рокады – от МКАД до Варшавского шоссе. В рамках проекта рабочие построили почти 18 километров дороги. Кроме того, семь подземных и один надземный пешеходных перехода, что повысило безопасность дорожного движения. Также в рамках рокады Депстрой уже запустил транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.
А участок магистрали от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта в департаменте обещают сдать до конца 2019 года. Шесть километров дороги соединят между собой Варшавское и Каширское шоссе и тем самым перераспределят транспортные потоки и разгрузят Пролетарский проспект, Каширское и Варшавское шоссе.
Стоит отметить, сегодня в столице ведется активная работа над созданием хордового кольца в городе. Более эффективная система поспособствует не только комфортному и скоростному перемещению между разными районами столицы, но и снизит плотность движения в условиях постоянного увеличения автомобилей на дорогах города. "Мы пока уступаем некоторым мировым столицам по площади дорожной сети, однако мы активно к ним приближаемся", – отметил первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов.