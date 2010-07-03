Участок южного дублера Кутузовского проспекта планируют ввести до конца 2019 года

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Движение по участку южного дублера Кутузовского проспекта станет возможным в 2019 году. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Работы на дублере от Аминьевского шоссе до Минской улицы подходят к концу. Сейчас рабочие укладывают верхний слой дорожного покрытия, обустраивают тротуары и приводят в порядок прилегающие к дороге территории.

Протяженность эстакады основного хода через улицу Минскую составит более 360 метров, ширина – по три полосы в каждом направлении. В районе развязки с данной улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы построят подземные переходы.

"Всего в составе первого участка южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Миской улицы будет построено 5,7 километра дорог", – заявили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

21 октября стало известно, что в районе Кутузовского проспекта построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Парк Победы". Комплекс возведут в 2022 году, он объединит в себе четырехэтажный торгово-развлекательный центр, 35-этажный деловой центр и апартаменты с подземным паркингом.