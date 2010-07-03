В ТПУ "Парк Победы" построят торговый центр с садами и зоной променада

Фото: stroi.mos.ru

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Парк Победы" на западе Москвы планируется построить в 2022 году. В состав комплекса войдет четырехэтажный торгово-развлекательный центр, 35-этажный деловой центр и апартаменты с подземным паркингом. Об этом сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

Под кровлей торгово-развлекательного центра разместят цветущие сады и обустроят прогулочные зоны с панорамными видами. Летом на крыше будут работать кафе-бары.

ТПУ "Парк Победы" строится на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово. Он объединит Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро и потоки наземного общественного транспорта: четыре троллейбусных, семь автобусных маршрутов и восемь направлений маршруток.

Транспортно-пересадочные углы призваны сделать пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что участок Большой кольцевой линии метро от "Мневников" до "Каховской" откроется в 2021 году.

