Высота здания Национального космического центра составит 200 метров

Фото: Роскосмос

Высота здания Национального космического центра на базе завода имени Хруничева составит порядка 200 метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы полностью сделали и утвердили архитектурную концепцию, провели конкурс на здание Национального космического центра. Это порядка 250 тысяч квадратных метров, высота башни, которая станет доминантой комплекса – порядка 200 метров", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Заммэра уточнил, что внешне здание будет выглядеть как трехгранная ракета, устремленная в небо.

Компания Мосинжпроект уже приступила к строительству фундамента. Возведение башни займет три года.

Национальный космический центр должен объединить на площади в семь гектаров основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства Роскосмоса.

Предполагается, что новый центр обеспечит работой 20 тысяч специалистов. Разрабатывается план по расширению и реконструкции прилегающих дорог и возведению двух мостов через Москву-реку.

Ранее сообщалось, что социальные объекты центра имени Хруничева будут переданы на баланс Москвы. Речь идет о восьми детских образовательных учреждениях и ДК имени Горбунова.