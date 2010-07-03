"Роскосмос" передаст ДК Горбунова в собственность Москвы

01:44
01:44
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Алексей Певчев
Социальные объекты Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева будут переданы на баланс Москвы.
Об этом сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, планируется, что "это будет возмездная сделка". В данный момент согласовываются условия. Ожидается, что первые сделки состоятся до конца года.
Ефимов пояснил, что речь идет о восьми детских образовательных учреждениях и ДК имени Горбунова, в котором находятся социально-культурные учреждения.
"Будем реконструировать и использовать их в рамках программы реновации", – сказал Ефимов. Он уточнил, что стоимость объектов пока не определена.
Заммэра подчеркнул, что ДК имени Горбунова, который находится на территории Центра имени Хруничева, останется культурным учреждением.
20 февраля Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать в столице Национальный космический центр.
Сергей Собянин предложил разместить центр на территории принадлежащего "Роскосмосу" Центра имени Хруничева на западе столицы.
Путин поддержал строительство Национального космического центра в Москве
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: