"Роскосмос" передаст ДК Горбунова в собственность Москвы

Фото: Москва 24/Алексей Певчев

Социальные объекты Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева будут переданы на баланс Москвы.

Об этом сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, планируется, что "это будет возмездная сделка". В данный момент согласовываются условия. Ожидается, что первые сделки состоятся до конца года.

Ефимов пояснил, что речь идет о восьми детских образовательных учреждениях и ДК имени Горбунова, в котором находятся социально-культурные учреждения.

"Будем реконструировать и использовать их в рамках программы реновации", – сказал Ефимов. Он уточнил, что стоимость объектов пока не определена.

Заммэра подчеркнул, что ДК имени Горбунова, который находится на территории Центра имени Хруничева, останется культурным учреждением.

20 февраля Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать в столице Национальный космический центр.

Сергей Собянин предложил разместить центр на территории принадлежащего "Роскосмосу" Центра имени Хруничева на западе столицы.