В Москве началось строительство Национального космического центра

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На территории Центра имени Хруничева началось строительство Национального космического центра. Об этом сообщает ТАСС.
В космический центр будут входить головные подразделения главных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Проект позволит создать более 20 тысяч рабочих мест.
Сейчас на отведенной под строительство центра площади находятся строители, экскаваторы, подъемные краны, грузовые машины. Строительством объекта занимается городская компания "Мосинжпроект", с опытом возведения крупных зданий и знаковых объектов.
Как ранее стало известно, возле нового кластера специалисты возведут две станции метро, пройдет участок Северо-Западной хорды и Северный дублер Кутузовского проспекта.
20 февраля Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать в столице Национальный космический центр. Он указал, что учреждение должно обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли. Кроме того, здесь будут проводить научные исследования и готовить кадры для отрасли.
1 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил Владимиру Путину проект создания в Москве космического центра. По словам Рогозина, центр начнет функционировать через 3,5 года.
Путин поддержал строительство Национального космического центра в Москве
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