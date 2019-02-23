Заммэра рассказал о будущем космическом центре в Москве

Площадь здания Национального космического центра, который планируется построить в Москве, может составить порядка 250 тысяч квадратных метров. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По поручению Сергея Собянина ведутся переговоры с "Роскосмосом". "Главная цель, которую мэр поставил, чтобы на территории завода имени Хруничева появился полноценный центр космических технологий, чтобы были сохранены рабочие места, чтобы был построен штаб, национальный центр космонавтики", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".
Ранее гендиректор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, что на западе Москвы собираются построить здание Национального космического центра. Оно будет иметь форму ракеты.
Национальный космический центр расположится на улице Мясищева на земельном участке площадью 9,9 гектара. В рамках реорганизации территории там должны создать образовательный комплекс, он займет участок площадью 2,1 гектара. Кроме того, участок жилой застройки площадью 3,82 гектара предлагается вовлечь в программу реновации.
20 февраля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и столичному правительству сформировать Национальный космический центр. Президент подчеркнул, что этот центр должен обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли, проведение научных исследований и подготовку кадров для отрасли.
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