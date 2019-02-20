Путин поручил сформировать Национальный космический центр

Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр. Об этом президент заявил в ежегодном послании Федеральному собранию. Он уточнил, что это хороший проект.
Глава государства отметил, что этот центр должен обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли, проведение научных исследований и подготовку кадров для отрасли.
Ранее в "Роскосмосе" выступили с инициативой создать аэрокосмический класс в Москве. В апреле 2018 года Сергей Собянин высказал идею создания на территории Москвы инновационного кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты столицы.
Ядром инновационного кластера будет IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу, или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта. На этой платформе можно будет взаимодействовать с органами власти, госкорпорациями и подавать заявки на получение специализированных мер поддержки.
Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24. Видео-трансляцию ведет телеканал Москва 24.
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