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11 февраля, 14:19

Аэрокосмический класс планируют создать в Москве

общество наука

11 февраля, 14:19

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Фото: ТАСС/Егор Алеев

В "Роскосмосе" выступили с инициативой создать аэрокосмический класс в Москве.

"Сейчас готовим предложения по реализации проекта "аэрокосмический класс" как сектора внутри инженерного класса Москвы, и все эти решения могут найти место внутри инновационного кластера", – цитирует Агентство "Москва" представителя госкорпорации Дмитрия Шишкина, выступившего на круглом столе в Мосгордуме.

В апреле 2018 года Сергей Собянин высказал идею создания на территории Москвы инновационного кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты столицы. 26 ноября Владимир Путин подписал указ "О создании на территории города Москвы инновационного кластера". Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Мосгордуме.

Ядром инновационного кластера будет IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу, или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта. На этой платформе можно будет взаимодействовать с органами власти, госкорпорациями и подавать заявки на получение специализированных мер поддержки.

общество наука

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