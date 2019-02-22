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18:29

Небоскреб-ракету хотят построить в Филях

строительство наука

18:29

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Здание Национального космического центра (НКЦ) планируют построить на западе Москвы. Один из вариантов, предложенный дизайнерами, напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе презентации комплексного плана создания НКЦ и развития московской площадки Центра имени Хруничева

"Наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева", – цитирует его "Интерфакс".

Национальный космический центр будет размещаться на 250 тысяч квадратных метров. По словам Рогозина, возведение объектов, которые войдут в НКЦ, начнется уже в 2019 году. Около НКЦ появится четыре моста, в том числе один пешеходный. Они будут ориентированы на доступ к станциям метро "Шелепиха" и "Мневники". Глава "Роскосмоса" добавил, что транспортное сообщение будет выстроено таким образом, чтобы из НКЦ в Королев можно было попасть всего с одной пересадкой.

20 февраля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр. Глава государства отметил, что этот центр должен обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли, проведение научных исследований и подготовку кадров для отрасли.

Ранее в "Роскосмосе" выступили с инициативой создать аэрокосмический класс в Москве. В апреле 2018 года Сергей Собянин высказал идею создания на территории Москвы инновационного кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты столицы. Ядром инновационного кластера будет IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу, или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта.

строительство наука

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