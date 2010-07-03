Сеть технопарков планируется создать вокруг Национального космического центра

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За Москвой закрепится статус центра научно-космических разработок после создания Национального космического центра. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью каналу "ТВЦ".

"В Москве сосредоточено креативное ядро космической отрасли, которое разбросано по десяткам разных предприятий. Создание национального космического центра, концентрация на одной площадке предаст всей отрасли большую эффективность", – рассказал градоначальник.

Мэр добавил, что в столице на космическую отрасль работают 50 тысяч человек.

"Вокруг центра будет создаваться целая система технопарков, в которых будут работать малые, средние инновационные предприятия, которые смогут взаимодействовать", – резюмировал Собянин.

20 февраля Путин поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать в столице Национальный космический центр. Он указал, что учреждение должно обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли. Кроме того, здесь будут проводить научные исследования и готовить кадры для отрасли.

Уже известно, что космический центр расположится на улице Мясищева на земельном участке площадью 9,9 гектара. Архитекторы предложили построить одно высотное здание, куда смогут переехать все сотрудники головного офиса госкорпорации. В небоскребе создадут еще один центр управления полетами, сохранив действующий в подмосковном Королеве, а также ситуационный центр управления космической деятельностью. Там же займет место и отраслевой банк.

Кроме головного офиса, вдоль улицы Мясищева построят еще несколько зданий, куда переместят персонал конструкторского бюро "Салют".