Штаб-ракета. Как будет выглядеть главный офис "Роскосмоса" в Филях

Главный офис госкорпорации "Роскосмос" могут построить в виде ракеты. Архитекторы начали создавать эскизы штаб-квартиры Национального космического центра на улице Мясищева в районе Филевский. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на презентации проекта.

Как будет выглядеть штаб-квартира космического ведомства, какие предприятия переедут в Фили, какие станции метро построят рядом с заводом имени Хруничева, узнаете из нашего материала.

Архитекторы предложили построить одно высотное здание, куда смогут переехать все сотрудники головного офиса госкорпорации. По словам Дмитрия Рогозина,

на первых предложенных вариантах здание походит на ракету, а один из эскизов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса.

В небоскребе создадут еще один центр управления полетами, сохранив действующий в подмосковном Королеве, а также ситуационный центр управления космической деятельностью. Там же займет место и отраслевой банк. "Новый ЦУП будет зеркалом королёвского, и особенно это важно для принятия решения по развитию новых научных программ, лунной программы, освоения дальнего космоса", – подчеркнул Рогозин.

Кроме головного офиса, вдоль улицы Мясищева построят еще несколько зданий, куда переместят персонал конструкторского бюро "Салют". Национальный космический центр займет территорию 9,9 гектара. Здесь будут работать три с половиной тысячи человек.

Строиться здания будут на деньги столичного бюджета. Расплачиваться "Роскосмос" планирует землей: завод имени Хруничева передаст городу 89 гектаров территории – большую свою половину. За собой предприятие оставит 50,8 гектара.

На этой площади до 2025 года создадут научно-производственный кластер, куда переместят 17 московских предприятий, входящих в космическую госкорпорацию.

Численность сотрудников вырастет до 20 тысяч человек, а сейчас на заводе имени Хруничева работает восемь.

Кто переедет в Фили?

На земли космического предприятия в Филях "Роскосмос" планирует перевезти несколько организаций с улицы Щепкина, дома 42: офис космической госкорпорации "Роскосмос", центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ФГУП "ЦЭНКИ", ФГУП "Центр "Звездный", а с улицы Гиляровского, 39 – АО "Главкосмос". С улицы Щепкина, 58, строения 3 выедет ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный".

Здание на Бережковской набережной (дом 22, корпус 4) освободит Объединенная ракето-космическая корпорация. Новый адрес будет у ФГУП "НПО "Техномаш", предприятие переедет с третьего проезда Марьиной Рощи, дома 40.

Из Зеленограда на запад Москвы переместят "Научно-исследовательский институт микроприборов-К", а из подмосковного Королева – институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения АО "ИПК "Машприбор".

Доступный космос

К космическому центру в Филях проложат мосты через Москву-реку и новые линии метро.

Автомобильный мост планируется построить в районе Филевский парк – несколько выше Шелепихинского моста. На нем организуют четыре полосы для движения. Въехать на него водители смогут со стороны Берегового проезда в Филевской пойме или Шелепихинской набережной.

Мневниковскую пойму и космический кластер, разделенные рекой, свяжут двумя мостами: пешеходным и автомобильным. Их строительство завершится в 2021 году.

Пешеходный мост позволит сотрудникам предприятий добираться до новой станции метро "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ). Строительство станции началось, вырыт котлован глубиной более 30 метров и изъят грунт. По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, "Мневники" будет готова до конца 2020 года. Соседние от нее станции – "Терехово" и "Улица Народного ополчения" – построят в этот же срок.

Кстати, с "Улицы Народного Ополчения" космические работники смогут пересесть в будущем на Рублево-Архангельскую линию метро. К строительству новой радиальной ветки приступят в 2021-2022 годах.

20 февраля Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать в столице Национальный космический центр. Поручение было дано в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля. По словам президента, учреждение должно обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли. Кроме того, здесь будут проводить научные исследования и готовить кадры для отрасли.

В ответ мэр Москвы предложил создать национальный космический центр в Москве на базе завода им. Хруничева.