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Город

5 марта, 00:04

Штаб-ракета. Как будет выглядеть главный офис "Роскосмоса" в Филях

город

Главный офис госкорпорации "Роскосмос" могут построить в виде ракеты. Архитекторы начали создавать эскизы штаб-квартиры Национального космического центра на улице Мясищева в районе Филевский. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на презентации проекта.

Как будет выглядеть штаб-квартира космического ведомства, какие предприятия переедут в Фили, какие станции метро построят рядом с заводом имени Хруничева, узнаете из нашего материала.

Проектное решение. Фото: roscosmos.ru

Архитекторы предложили построить одно высотное здание, куда смогут переехать все сотрудники головного офиса госкорпорации. По словам Дмитрия Рогозина,
на первых предложенных вариантах здание походит на ракету, а один из эскизов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса.

В небоскребе создадут еще один центр управления полетами, сохранив действующий в подмосковном Королеве, а также ситуационный центр управления космической деятельностью. Там же займет место и отраслевой банк. "Новый ЦУП будет зеркалом королёвского, и особенно это важно для принятия решения по развитию новых научных программ, лунной программы, освоения дальнего космоса", – подчеркнул Рогозин.

Проектное решение. Фото: roscosmos.ru

Кроме головного офиса, вдоль улицы Мясищева построят еще несколько зданий, куда переместят персонал конструкторского бюро "Салют". Национальный космический центр займет территорию 9,9 гектара. Здесь будут работать три с половиной тысячи человек.

Строиться здания будут на деньги столичного бюджета. Расплачиваться "Роскосмос" планирует землей: завод имени Хруничева передаст городу 89 гектаров территории – большую свою половину. За собой предприятие оставит 50,8 гектара.

На этой площади до 2025 года создадут научно-производственный кластер, куда переместят 17 московских предприятий, входящих в космическую госкорпорацию.

Численность сотрудников вырастет до 20 тысяч человек, а сейчас на заводе имени Хруничева работает восемь.

Кто переедет в Фили?

Проектное решение. Фото: roscosmos.ru

На земли космического предприятия в Филях "Роскосмос" планирует перевезти несколько организаций с улицы Щепкина, дома 42: офис космической госкорпорации "Роскосмос", центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ФГУП "ЦЭНКИ", ФГУП "Центр "Звездный", а с улицы Гиляровского, 39 – АО "Главкосмос". С улицы Щепкина, 58, строения 3 выедет ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный".

Здание на Бережковской набережной (дом 22, корпус 4) освободит Объединенная ракето-космическая корпорация. Новый адрес будет у ФГУП "НПО "Техномаш", предприятие переедет с третьего проезда Марьиной Рощи, дома 40.

Из Зеленограда на запад Москвы переместят "Научно-исследовательский институт микроприборов-К", а из подмосковного Королева – институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения АО "ИПК "Машприбор".

Доступный космос

Проектное решение. Фото: roscosmos.ru

К космическому центру в Филях проложат мосты через Москву-реку и новые линии метро.

Автомобильный мост планируется построить в районе Филевский парк – несколько выше Шелепихинского моста. На нем организуют четыре полосы для движения. Въехать на него водители смогут со стороны Берегового проезда в Филевской пойме или Шелепихинской набережной.

Мневниковскую пойму и космический кластер, разделенные рекой, свяжут двумя мостами: пешеходным и автомобильным. Их строительство завершится в 2021 году.

Проектное решение. Фото: roscosmos.ru

Пешеходный мост позволит сотрудникам предприятий добираться до новой станции метро "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ). Строительство станции началось, вырыт котлован глубиной более 30 метров и изъят грунт. По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, "Мневники" будет готова до конца 2020 года. Соседние от нее станции – "Терехово" и "Улица Народного ополчения" – построят в этот же срок.

Кстати, с "Улицы Народного Ополчения" космические работники смогут пересесть в будущем на Рублево-Архангельскую линию метро. К строительству новой радиальной ветки приступят в 2021-2022 годах.

Картинка кликабельна. Фото: roscosmos.ru

20 февраля Владимир Путин поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать в столице Национальный космический центр. Поручение было дано в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля. По словам президента, учреждение должно обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли. Кроме того, здесь будут проводить научные исследования и готовить кадры для отрасли.

В ответ мэр Москвы предложил создать национальный космический центр в Москве на базе завода им. Хруничева.

Казанцева Светлана

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